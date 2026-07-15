У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль за повторное пьяное вождение

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль «Ауди» за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба областной прокуратуры.

47-летний мужчина 2 января этого года в пос. Илюшино управлял авто в нетрезвом состоянии – его задержали сотрудники МВД. При этом он был уже подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил автомобилисту 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Автомобиль у любителя выпить конфисковал в доход государства.