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НовостиОбщество15 июля 2026 15:32

У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль за повторное пьяное вождение

Мужчина попался за рулем в состоянии опьянения не первый раз и стал фигурантом уголовного дела
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

У жителя Нестеровского района конфискован автомобиль «Ауди» за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба областной прокуратуры.

47-летний мужчина 2 января этого года в пос. Илюшино управлял авто в нетрезвом состоянии – его задержали сотрудники МВД. При этом он был уже подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Суд назначил автомобилисту 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Автомобиль у любителя выпить конфисковал в доход государства.