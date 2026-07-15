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НовостиСпорт15 июля 2026 15:58

Калининградцы завоевали две золотые медали Кубка мира по национальной борьбе кореш

Соревнования прошли в столичном музее-заповеднике «Коломенское»
Александр КАТЕРУША

Калининградские спортсмены завоевали две золотые медали Кубка мира по национальной борьбе кореш. Об успехе наших земляков в музее-заповеднике «Коломенское» сообщает 15 июля пресс-служба областного минспорта. Отмечается, что схватки проходили под проливным дождем.

Алексей Крайнов выступал в категории до 65 кг и в решающей схватке оказался сильнее Нурлиса Сатыбалдиева из Киргизии, считавшегося фаворитом.

А вот в категории до 100 кг первым стал Абдул-Малик Белхороев. Он одолел соперников из Индии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, а в финале –Нурсултана Туганбаева из Киргизии.

Победа на Кубке Мира гарантирует нашему земляку звание «Мастер спорта международного класса».

Турнир собрал более 150 спортсменов из 26 стран, которые состязались в 11 весовых категориях.