В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде родные и полиция ищут 10-летнего Даниила Шкуратова, который ушел из дома на улице Батальной 15 июля и пропал. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что ребенок ушел из дома около 13:00 и до сих пор никто не знает, где он.

Был одет: черные спортивные штаны, синяя футболка, черная кофта с капюшоном и черно-белые кроссовки. При себе имел сумку через плечо черного цвета.

Приметы: рост 135 см., худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы светлые.

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