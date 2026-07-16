В Калининградскую область из Беларуси в этом году завезут 575 тысяч тонн цемента

. Фото: правительство Калининградской области.

Укрепление строительного сотрудничества Калининградской области и Беларуси обсудили на заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству в правительстве области. Главной темой стали поставки в регион цемента, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Беларусь остается для Калининградской области одним из ключевых поставщиков цемента, щебня, металлоконструкций, кабельной продукции, стекла, лесоматериалов и отделочных материалов, - сказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз, отметив, что номенклатура взаимных поставок постоянно расширяется.

Так, цемент в регион возит Белорусская цементная компания. Только в 2025 году доставили 87,9 тыс. тонн. В этом году планируют завезти 575 тысяч тонн. Уже доставлено 16,097 тыс. тонн.

Закреплением достигнутых договоренностей стало подписание соглашения о партнерстве на 2026-2027 годы.