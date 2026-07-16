Треть калининградцев спорят с коллегами из-за кондиционеров – исследование

Около трети калининградцев (28%) спорят с коллегами из-за кондиционеров. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты свежего опроса.

Выяснилось, что из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 30% из них сообщили о спорах в коллективе против 26% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях, чем те, кто младше.

При этом большинство сотрудников (55%) заявили, что ссор из за температуры в офисе у них не бывает.

А в офисах, где работают 17% опрошенных кондиционеров нет вовсе.