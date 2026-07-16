В Калининграде оборудуют 32 пешеходных перехода

. Фото: администрация Калининграда.

32 пешеходных перехода оборудуют в Калининграде, часть из них будет приподнятыми. Как написано в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой, так водители лучше замечают переход и своевременно снижают скорость.

Работы запланированы на улицах Тельмана, Кирова, Великолукской, на перекрестке Грига – Фрунзе и др.

Сити-менеджер отметила, что тендеры на устройство 19 переходов уже размещены на Госзакупках.

В планах мэрии до начала учебного года обновить 167 пешеходных переходов вблизи школ и детсадов. Также запланировали нанести разметку на 1145 пешеходных переходах.