Фото: БСМП Калининграда.

Врачи сохранили калининградцу палец после тяжелой производственной травмы – уникальную реконструктивную операцию травматологи БСМП выполнили впервые. Историю рассказали в медучреждении.

25-летний Денис оказался в больнице после травмы на работе с практически полностью утраченными мягкими тканями и сухожилиями большого пальца правой кисти. Медики сразу сказали, что постараются сохранить палец.

Оперировали в два этапа, успешно завершили реконструкцию. Полное лечение и восстановление заняли около трех месяцев.

Палец в очень хорошем состоянии, функция его восстановлена примерно на 85–90%. Сегодня Денис постепенно возвращается к привычной жизни.

«Во время реабилитации мне говорили, что после таких травм палец часто остается неподвижным, а у меня он сгибается, работает. Конечно, впереди еще восстановление, но я уже могу выполнять домашние дела, играть в приставку и совсем скоро выйду на работу», - говорит пациент.