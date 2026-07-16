В Багратионовском районе 47 га сельхозугодий заростают сорняками

В Калининградской области в очередной раз обнаружили заросшие поля, которые не используются по с/х назначению. Как сообщает региональный Россельхознадзор, на этот раз речь о полях в Багратионовском районе – 47.6 гектаров сельхозугодий, заросших сорняками.

Обследовали земли близ поселка Солнечное, которые принадлежат физическому лицу, с применением беспилотного летательного аппарата и специального мобильного приложения.

«Признаков ведения сельскохозяйственной деятельности (сенокошение, механическая обработка почвы, выпас скота) не установлено», - говорится в сообщении ведомства.

Собственнику земельных участков объявлены предостережения.