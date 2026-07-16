Калининградская область и Беларусь укрепляют спортивное взаимодействие

На прошедшем в региональном правительстве заседании Российско-Белорусского Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с Беларусью обсудили тему спорта. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве, практика спортивного взаимодействия носит устойчивый и многоплановый характер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, ежегодно калининградские спортсмены участвуют в знаковых турнирах на территории Беларуси, активно развивается сотрудничество в сфере подготовки спортивного резерва и профессионального спорта.

Отмечается, что в составах ведущих калининградских команд – «Балтики» и «Локомотива» – выступают спортсмены из Беларуси, работают белорусские специалисты.

В 2025 году на спортивных площадках Калининградской области было проведено пять совместных турниров. За первое полугодие 2026 года спортсмены региона приняли участие в семи соревнованиях на территории Беларуси.

Сотрудничество и взаимодействие будет продолжаться.