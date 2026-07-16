В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю, который возмутился очередью и длительным ожиданием. О случившемся в одном из супермаркетов города рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Пострадавшим оказался 62-летний местный житель. Он, как выяснили, стоял в очереди к кассе: ждал долго и выразил недовольство в адрес персонала. В ходе конфликта 37-летний продавец снял очки с покупателя и распылил ему в глаза перцовый баллон. Итог – химический ожог глаз.

Полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит до двух лет лишения свободы.