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НовостиОбщество16 июля 2026 12:32

Заключенные сделают ограждения для контейнерных площадок в Калининграде

Также в планах обустроить подъездные пути и обновить сами контейнеры
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

Заключенные сделают 21 ограждение для контейнерных площадок в Калининграде, контракт с УФСИН уже подписали. Об этом в телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

Она отметила комплексный подход: помимо ограждений обустроят подъездные пути, установят крепкое основание и обновят сами контейнеры. Их в этом году намерены закупить 278 штук.

В планах на 2026 год – привести в порядок 46 контейнерных площадок.

Напомним, заключенные изготавливают лавочки и урны, поставляют постельное белье для учреждений, помогают с уборкой города зимой.