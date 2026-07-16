За три года поток туристов из Беларуси в Калининград вырос на 16,6%

Поток приезжающих из Беларуси в Калининград растет. Позитивную динамику в туристической сфере обсудили на прошедшем в региональном правительстве заседании Совета по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с областями, министерствами, органами государственного управления Беларуси. Как сообщили в пресс-службе правительства, за период 2023-2025 годов пассажиропоток через калининградский аэропорт с территории Белоруссии вырос на 16,6% (с 44 тыс. до 51,6 тыс. человек), а численность белорусских туристов, которые останавливались в отелях, увеличилась на 33,5% (с 4,6 тыс. до 6,2 тыс. человек).

Министерство по культуре и туризму Калининградской области также сообщило, что уже прорабатывается вопрос аттестации экскурсоводов и гидов переводчиков из Беларуси в России. Также – вопрос возможности работы российских гидов в Беларуси, чтобы обеспечить межгосударственный обмен экскурсионными кадрами.