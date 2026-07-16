В нацпарке «Виштынецкий» заблудившимся грибникам помогли выйти из леса и сразу оштрафовали

Фото: пресс-служба нацпарка.

В Виштынецком национальном парке заблудилась семья грибников – пошли собирать лисички и заплутали, позвонили по номеру 112. Искать их пытались полицейские, но не смогли, тогда к операции и присоединились государственные инспекторы национального парка – отыскали грибник всего за полчаса.

Инцидент случился 16 июля. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, грибники тут же получили административный протокол за съезд с автодороги – они заехали на автомобиле прямо в лес, за это заплатят штраф.

Судя по фотографии, семья успела набрать немало лисичек – собирали в пакеты и ведра.