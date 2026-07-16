. Фото: пресс-служба БГАРФ..

Парусник «Крузенштерн» вышел в Балтийское море в рамках первого рейса навигации 2026 года. Рейс начался утром 16 июля, сообщает пресс-служба БГА РФ.

Накануне на паруснике состоялось торжественное построение с участием руководства КГТУ и молебен, прошла церемония награждения.

Построение завершилось выносом на палубу большого торта с надписью: «Крузенштерн» – 100 лет».

В этот раз на судне проходят практику 140 курсантов: из Керченского государственного морского технологического университета, БГАРФ, КМРК и СПбМРК, среди них – 13 девушек.