Житель Балтийска получил 14 лет колонии за изнасилование 10-летней девочки

Житель Балтийска получил 14 лет колонии за изнасилование девочки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Вечером 31 декабря 2024 года мужчина позвонил 10-летней дочери своей знакомой, с которой они часто общались, попросил выйти из дома к автомобилю, на котором приехал. Сказал, что нужно якобы отдать какие-то вещи.

Девочку он посадил в машину, отъехал в безлюдное место, заблокировал дверь и изнасиловал.

Более того, несколькими днями ранее он при схожих обстоятельствах совершил в отношении этой же несчастной «иные действия сексуального характера».

Интересно, что насильник сам пришел в полицию с повинной.

Однако позже, в судебном заседании, вину не признал, отказался от признательных показаний и пояснил, что вообще не виноват ни в чем.

Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Его автомобиль конфискован. Мужчина будет также ограничен в свободе в течение 1 года и 6 месяцев. Он лишен и права заниматься извозом 6 лет.