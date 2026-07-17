. Фото: правительство Калининградской области.

В лагере «Алые паруса» открылся музей к 80-летию Калининградской области. Посвящен он как юбилею области, так и самому лагерю, в котором проходит вторая смена «Мир. Спорт. Каникулы». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Выставочные экспонаты предоставили музейный комплекс Куршской косы, Калининградский историко-художественный музей и Музей советского детства БФУ им. И. Канта. Это китовый ус, советская школьная форма, документы о создании лагеря.

А бывшие сотрудники и отдыхающие прислали несколько десятков фотографий и артефакты прошлого: флаг РСФСР, калининградские газеты советского времени, чемоданы и другие памятные вещи. Материалы в оцифрованном виде доступны в электронной книге памяти в музее.

Отмечается, что на ремонт кают-компании, в которой разместился музей, выделили 19,5 млн рублей из областного бюджета, закуплены новая мебель и оборудование.