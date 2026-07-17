В рамках «Балтийского долголетия» в Калининградской области в этом году реализуется 169 проектов

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области в этом году реализуется 169 проектов в рамках «Балтийского долголетия». Об увеличении числа мероприятий сообщает региональный минсоц.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, поддержку в этот раз получил 41 проект в 20 муниципалитетах. Итого в этом году реализуется 169 проектов – на 27 больше, чем в прошлом году.

Для пожилых людей проводят экскурсии, занятия по фитнесу, вокалу, настольному теннису, уроки в музыкально-театральной студии и другие активности. Все это бесплатно.

На реализацию проекта «Балтийское долголетие» в областном бюджете 2026 года предусмотрено 130 миллионов рублей.

«Балтийское долголетие» реализуется с 2025 года, к проекту присоединились свыше 34 тысяч жителей региона – женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.