В Зеленоградске осудили садиста за жестокое обращение с котятами

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52-летнего садиста отправили на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Мужчина проявил жестокость по отношению к животным, сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что 3 октября прошлого года, горожанин обнаружил в своей квартире двух котят. В присутствии своей дочери он с силой бросил их в стену комнаты, серьезно травмировав. Методы причинения увечий животным являются садистскими, отметили в суде.

Горожанин вину признал и заявил, что раскаивается.