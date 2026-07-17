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НовостиОбщество17 июля 2026 8:32

В Калининграде пенсионеры нашли кошелек и попали под уголовное дело

Семейная пара проходит по статье о краже
Александр КАТЕРУША

В Калининграде пожилая семейная пара обвинена в краже кошелька с деньгами и банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что 46-летняя женщина в магазине выронила кошелек, в котором были 12 000 рублей, банковская карта и водительское удостоверение. Спустя несколько минут она вернулась, но кошелька уже не было.

Оказалось, его забрали 59-летняя женщина и ее 66-летний супруг.

У задержанных изъята похищенная сумма. Каждому злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.