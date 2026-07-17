После ДТП с автомобилем скорой помощи в Немане заведено уголовное дело

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

После ДТП с участием внедорожника и автомобиля скорой помощи в Немане заведено уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура 17 июля.

3 июля в 20:40 на улице Победы в Немане 42-летний водитель автомобиля «Мицубиси», лишенный водительских прав, врезался в скорую. При этом при наличии признаков опьянения он отказался от медосвидетельствования.

Пострадали водитель и пассажиры скорой помощи.

Автомобиль нарушителя был изъят и помещен на специализированную стоянку.