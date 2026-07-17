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НовостиОбщество17 июля 2026 9:15

Подросток угрожал взорвать здание Дома культуры в Немане

Молодого человека ждет суд
Александр КАТЕРУША

Суд рассмотрит дело несовершеннолетнего жителя Немана. Он обвиняется в избиении человека и в ложном сообщении о захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В июне 2025 года подросток у одного из ночных заведений Немана побил местного жителя, который был пьян.

В ноябре того же года парень уже сам был пьян и позвонил по номеру 112, сообщив ложную информацию о том, что захватил заложников. Хулиган потребовал перевести на его счет деньги и высказал угрозу взорвать здание Дома культуры в Немане.

Заведены были уголовные дела. Впереди суд.