В сосудистом центре БСМП провели первую операцию на новом ангиографе

. Фото: правительство Калининградской области.

Первая операция на новом ангиографе прошла в Региональном сосудистом центре Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ангиограф позволяет проводить точную диагностику и малоинвазивное лечение сосудистых патологий: вмешательства выполняются через прокол, без больших разрезов. Технология важна при оказании экстренной помощи – при инсультах, острых коронарных синдромах, нарушениях кровотока в сосудах внутренних органов и конечностей.

Отмечается, что технику стоимостью порядка 130 миллионов рублей купила в рамках социальных обязательств компания, которой предстоит застроить 77 га на острове Октябрьском в Калининграде.