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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:49

Из-за аварии у драмтеатра заблокировано движение трамваев

Троечки не могут проехать по проспекту Мира
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на проспекте Мира, неподалеку от драмтеатра, случилось ДТП. Из-за него оказалось заблокировано движение трамваев маршрута №3 к Центральному парку. Об этом 17 июля сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.

Троечки временно пустили по площади Победы, Советскому проспекту и до конечной станции «ул. Бассейная». Исключено движение по проспекту Мира.

Также сообщается, что заблокировано движение трамваев в связи с аварией на пересечении ул. Багратиона и Ленинского проспекта.