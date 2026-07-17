С начала года в БСМП Калининграда спасли 329 человек с острым нарушением мозгового кровообращения

В БСМП Калининграда заявили о росте числа пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), которые поступают в медучреждение. Как рассказали в телеграм-канале больницы, за первое полугодие 2026 года в БСМП поступили 329 человек с диагнозом ОНМК. За аналогичный период 2025 года было 235 человек.

В качестве примера лечения приводят случай 80-летней жительницы Калининграда, которая поступила в тяжелом состоянии, обусловленном ишемическим инсультом и выраженным неврологическим дефицитом, а ушла из больницы на своих ногах.

Лечили ее около двух недель в неврологическом отделении БСМП.

Помните! При инсульте время играет решающую роль. Чем быстрее пациент получает медицинскую помощь, тем выше шансы сохранить здоровье и вернуть человека к привычной жизни.