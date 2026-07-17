Выбрано имя для детеныша орангутана, который родился в Калининградском зоопарке

. Фото: Калининградский зоопарк.

Гелиос – так назвали детеныша орангутана, который родился в феврале у Ноны и Антона. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Малявка уже стал любимцем публики – у вольера, где он живет всегда полно наблюдателей.

Нона — опытная мать уже третьего ребенка, она с особенной нежностью и аккуратностью за сыном ухаживает.

Отметим, старший брат и одновременно дядя малыша — Оле (они с Антоном родные братья по отцу) взрослеет отдельно от семьи. Со временем его, возможно, перевезут в другой зоопарк.