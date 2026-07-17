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НовостиОбщество17 июля 2026 13:12

Температура воды в Балтике поднялась до +19°С, к выходным ждем до +21°С

Увы, через несколько дней случится очередная волна похолодания
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжаем наблюдать температурные качели. Температура воды в Балтике по данным Гидрометцентра у большей части побережья региона поднялась до +18...+19°С. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», к выходным с большей вероятностью вода прогреется до +20...+21°С.

Отмечается, что в субботу пляжному отдыху помешают дожди. В воскресенье же будет сухо и пляжи снова заполнятся отдыхающими и счастливыми отпускниками.

Увы, тепло продержится недолго и нас ждет очередная волна похолодания.