В Калининграде прокуратура запретила работу детского лагеря

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Работа незаконного детского лагеря в Калининграде от частной организации «Антей» прекращена после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что летний клуб для детей фактически работал как лагерь с дневным пребыванием малышни. При этом организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр, работала без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Заведено дело об административном правонарушении.