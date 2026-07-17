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НовостиОбщество17 июля 2026 13:41

В Калининграде прокуратура запретила работу детского лагеря

Учреждение признали незаконным
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Работа незаконного детского лагеря в Калининграде от частной организации «Антей» прекращена после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что летний клуб для детей фактически работал как лагерь с дневным пребыванием малышни. При этом организация не обращалась в уполномоченный орган для включения в соответствующий реестр, работала без проведения обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Заведено дело об административном правонарушении.