T2 подключил к сети «Танцующий лес»

Калининград – T2, российский оператор мобильной связи, расширил цифровое покрытие на территории заповедника на Куршской косе. Теперь стабильный сигнал и мобильный интернет доступны посетителям экотропы «Танцующий лес», где можно наблюдать загадочное природное явление – изогнутые стволы сосен, образующие причудливые фигуры.

Проанализировав распределение нагрузки на сеть на Куршской косе, инженеры оператора установили базовую станцию на 37-м километре Куршской косы, чтобы покрыть экологическую тропу «Танцующий лес». В рамках проекта запущены технологии GSM и LTE1800. Это позволяет посетителям заповедника не только совершать качественные голосовые вызовы с поддержкой технологии VoLTE, но и пользоваться интернетом на скорости 50 Мбит/c. Это особенно пригодится для чтения QR-кодов на информационных стендах вдоль тропы, которые предлагают виртуальную экскурсию по уникальному природному памятнику.

Ранее оператор подключил телеком-объекты в поселках Лесной, Рыбачий и Морское на Куршской косе. Компания продолжает развитие сети в туристических локация и местах отдыха калининградцев и гостей региона, а также планомерно улучшает качество связи в городах и малых населенных пунктах, на федеральных автодорогах. В июне дополнительные базовые станции выведены в эфир в коттеджном поселке Голубево Гурьевского района, Веселовка Светловского городского округа и Юдино Озерского городского округа, в городе Мамоново на западной границе Калининградской области.

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