В Калининграде открылся Международный музыкальный фестиваль «Бахослужение»

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской областной филармонии имени Светланова открылся 25-й международный музыкальный фестиваль «Бахослужение». Торжественная церемония прошла 16 июля, сообщает пресс-служба областного минкульта.

На открытии был представлен литературно-музыкальный проект «Я, Господи, творение Твое» с участием Евгения Князева, артиста театра и кино, ректора Театрального института имени Щукина.

Губернатор Алексей Беспрозванных, который присутствовал на открытии, поздравил всех с 80-летием Калининградской области и 25-м «Бахослужением».

Глава региона вручил медаль «80 лет Калининградской области» народным артистам России Евгению Князеву и директору Калининградской филармонии Виктору Бобкову.

Фестиваль «Бахослужение» в этом году проходит с 16 по 28 июля.