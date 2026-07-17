Калининградцы завоевали бронзу первенства России по планерному спорту

Аэродром Бердск-Центральный в Новосибирской области принял первенство России по планерному спорту, на котором калининградцы сумели завоевать бронзу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В общекомандном зачете наш дуэт Иван Шаврин – Леонид Некрасов из школы №11 по авиационным и техническим видам спорта завоевал бронзу, набрав 2 220,5 балла и пропустив вперед новосибирцев и москвичей.

В соревнованиях приняли участие 35 юношей и девушек от 12 до 16 лет из 10 регионов страны.

Отмечается, что в заключительный день соревнований для участников организовали авиационное шоу. В небо поднялись фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, отреставрированный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны и спортивный самолет «Экстра 330» под управлением серебряного призера чемпионата мира по высшему пилотажу Валерия Бражника.