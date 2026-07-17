Главную новогоднюю елку могут перенести к корпусу КГТУ на площади

. Фото: администрация Калининграда.

Главную городскую новогоднюю елку могут перенести, ставить не в центре площади Победы перед стелой, а сбоку, на территории перед КГТУ, где сейчас парковка. В качестве идеи такое предложение во время прямого эфира проекта ГорПросвет» в «ВК» 17 июля высказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

Там же, на той площади он предложил организовывать городскую ярмарку. Однако, не уточнил, какую: рождественскую или же сезонную овощную с картошкой и медом.

«Возможна установка среднего, небольшого, а может и большого городского катка. А может, каких-то аттракционов», - высказал предложение архитектор.

Он отметил, что озвученное – не решение, а лишь идея и повод обсудить проблему, будущую реконструкцию площади Победы.