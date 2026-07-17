В Светлогорске открыли доступ к солнечным часам «Зодиак» на променаде

В Светлогорске спустя почти 2 года после капитальной реставрации снова стали доступны для жителей и гостей курорта солнечные часы «Зодиак». Об открытии площадки 17 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сказал, что это «приятное событие».

Солнечные часы «Зодиак» созданы художником Николаем Фроловым. Выполнены оны из каменной смальты в технике мозаики. В 1974 году часы были установлены на променаде в Светлогорске.

В 2022 году по инициативе общественников достопримечательность была внесена в госреестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Часы были отреставрированы и в 2024 году возвращены на укрепленные основание. Увидеть их никто не мог из-за строительных работ на променаде.