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НовостиОбщество17 июля 2026 15:15

В Калининградской области проложили более 150 км противопожарных полос

Они нужны для защиты лесов от низового огня
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Калининградской области проложили 154,9 км противопожарных минерализованных полос. Они служат надежным барьером для защиты лесов от низового огня. Также специалисты провели работы по содержанию 28,9 км лесных дорог для проезда лесохозяйственной спецтехники.

О промежуточных итогах лесохозяйственного сезона рассказали в минприроды региона.

Также для ограничения несанкционированного доступа транспорта в пожароопасные зоны установлено 11 шлагбаумов, благоустроено 5 мест отдыха в лесах.

Помимо этого отмечается важность работ по восстановлению леса – на общей площади 39 га.