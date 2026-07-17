. Фото: правительство Калининградской области.

Калининградские школьники стали призерами турнира спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», который провели на ВДНХ в Москве. Команда «Дядя Степа» средней школы Пионерского вошла в десятку лучших коллективов игры, сообщает пресс-служба областного правительства.

Турнир «Знание. Игра» организован Российским обществом «Знание» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Финал объединил более 40 сильнейших команд школьников и студентов колледжей из 35 регионов страны.

Напомним, год назад в числе лучших эрудитов турнира оказалась команда БФУ имени И. Канта.

А в мае этого года абсолютным победителем турнира среди школьников и студентов колледжей стала команда «Наследники Канта», составленная их представителей школы Багратионовска и гимназии № 40 им. Гагарина Калининграда.