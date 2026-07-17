Фото: администрация Гвардейска.

В Гвардейске мини-фигурка «Вермяшка» пала жертвой вандалов. Фигурки, изображающие будильники, установили в городе на этой неделе. Всего их 12.

О случившемся рассказала местная администрация: «Одна из фигурок «Времяшки» – «Поэт» сломана. Мы искренне не понимаем, зачем это было сделано, но напоминаем: за фигурками ведется наблюдение. Видео с участием двух молодых людей уже передано правоохранительным органам», - говорится в сообщении в паблике администрации муниципалитета в «ВК».

Убытки от бессердечного акта вандализма уже подсчитывают. Фигурку будут восстанавливать.