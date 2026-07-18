О погоде в Калининграде в субботу, 18 июля: «Нас ждёт умеренный и очень дождливый день»

В Калининграде в субботу, 18 июля, ожидаются ливни и грозы. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Калининградцев и гостей региона предупреждают: собираетесь на прогулку - не забывайте зонты и дождевики. Потому что лить перестанет только к вечеру - не раньше 20 часов.

- Сегодня нас ждёт умеренный и очень дождливый день, - так охарактеризовали обстановку в «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Периодические осадки ожидаются в Калининграде, на западе региона и побережье примерно до 17 часов, на востоке области - до 20 часов.

Наблюдатели за погодой не исключают и ливни с грозами.

- Наиболее интенсивные ливни и грозы в Калининграде и на западе области ожидаются в 12-13 часов, далее к 14-16 часам сместятся к северной и восточной части региона, - рассказали в сообществе.

Температура воздуха в Калининграде и на западе области до +19...+21°С, на востоке области до +23...+25°С.

Ветер умеренный, но при осадках возможно шквалистое усиление до 15-20 м/с.