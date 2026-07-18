В Калининграде продавец зубных щеток попросил помощи у полицейских

В полицию Калининграда обратился продавец цифровой и бытовой техники - с прилавка его магазина похищена электрическая зубная щетка. Примерно в это же время правоохранителям стали сообщать о кражах и из магазинов продуктов питания. По данным полиции, общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

- Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался 26-летний местный житель. Похищенное имущество подозреваемый успел продать, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Заведено пять уголовных дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодой человек может лишиться свободы на срок до двух лет.