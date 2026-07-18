В Калининграде начинает работу Школа вождения самокатов

В администрации Калининграда сообщили, что в воскресенье, 19 июля, начнет работу Школа вождения самокатов.

- При хороших погодных условиях обучение будет проходить каждое воскресенье до конца сезона с 17 до 19 часов. Посетить занятия на специальной площадке у Верхнего озера может любой желающий старше 18 лет без предварительной регистрации, - говорится в сообщении.

В анонсе заявлено, что программа обучения построена по аналогии с автошколой: сначала пройдет инструктаж по ПДД, а затем выполнение практических заданий.