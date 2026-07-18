В Калининградской области пенсионеры перевели мошенникам 11 миллионов рублей

Пенсионеры продолжают верить незнакомцам и доверять им свои деньги. Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В Калининградской области трое пенсионеров передали мошенникам 11 миллионов рублей. Детали происшествий рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Вот эпизоды:

- 63-летней жительнице Советска поступил звонок в одном из месенджеров. Злоумышленник представился сотрудником портала Государственных услуг и сообщил, что сбережения женщины необходимо срочно перевести на «безопасный счет». Горожанка обналичила свои банковские счета и передала 4,5 миллиона мужчине, выступающему в роли курьера. Спустя 10 дней пенсионерка отдала еще 5 миллионов другому подозреваемому, который также выступал в роли курьера. Оставшиеся 485 тысяч рублей женщина перевела на сторонний банковский счет;

- по такой же схеме была обманута 84-летняя жительница Гусева, которая передала курьеру в подъезде своего дома 500 тысяч рублей;

- в Балтийске злоумышленники напугали 79-летнюю пенсионерку, сообщив, что с её банковского счета зафиксированы перечисления на счета иностранного государства. Горожанка передала свыше 420 тысяч курьеру.

По всем фактам заведены уголовные дела. Проводятся проверки.