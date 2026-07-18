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НовостиОбщество18 июля 2026 11:40

Военнослужащие Балтфлота учились отражать нападения беспилотников в ночное время

Надежными помощниками во время тренировки стали артиллерийские установки и пулемёты «Утёс»
Вера ГРИНВИЧ

В Калининградской области прошла плановая тренировка с военнослужащими подразделений охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Главная цель учений - отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов на объекты военной инфраструктуры в темное время суток.

- В ходе тренировки на полигоне военнослужащие в вечернее время отработали обнаружение, классификацию и поражение малогабаритных воздушных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты самолётного типа условного противника, из зенитных спаренных 25-мм артиллерийских установок и 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов «Утёс», - отметили в пресс-службе.

Мишенями стали осветительные снаряды, поставленные из самоходной гаубицы «Гвоздика», зонды.

Как отметили в военном ведомстве, такие тренировки позволяют не только улучшить навыки личного состава, но и организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз.