В Балтийске в последнее воскресенье июля пройдет День города

В этом году в последнее воскресенье июля в Балтийске пройдет День города (0+). Праздник приурочен к 80-летию Калининградской области муниципалитета.

- Весь день на разных площадках города будут выступать местные и приглашенные творческие коллективы. Пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и игровые программы, спортивные турниры и множество других активностей. По традиции на главной сцене Балтийска мы наградим новых почетных граждан округа, - говорится в анонсе в соцсетях.

Запланированы выступления столичных артистов.

- Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт! - рассказали в администрации муниципалитета.

Власти обращают внимание на то, что в этом году традиционный водно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню Военно-Морского флота, проводиться не будет.

- В сложившихся обстоятельствах вынуждены отменить зрелищную часть на воде ради общей безопасности, - отметили в Балтийске.

На всех площадках, где будут проводиться мероприятия, усилят патрулирование.