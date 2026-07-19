«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в товарищеском матче

До старта чемпионата РПЛ 2026/2027 остается всего несколько дней, и сегодня «Балтика» и «Краснодар» провели друг с другом последний товарищеский матч межсезонья.

Игра прошла на поле Академии краснодарцев в формате 4 тайма по 35 минут. Счет уже на 6-й минуте открыл нападающий хозяев Хуан Мануэль Боселли. Балтийцы отыгрались под занавес встречи - гол забил Чинонсо Оффор. Итоговый счёт - 1:1.

Отметим, что участие в игре принял нападающий «Балтики» Брайан Хиль, который набирает форму после травмы стопы, полученной в апреле. Брайан в этом матче вышел на замену.