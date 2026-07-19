В Балтийске и Янтарном в море спасли двух человек

Первый случай произошел в воскресенье, 19 июля, в 13:45 в Балтийске на городском пляже. Мужчина купался в море и не смог самостоятельно выбраться на берег. На помощь пришли муниципальные спасатели.

Примерно через час еще одного мужчину вытащили из воды в Янтарном. На этот раз отдыхающий решил искупаться в запрещенном месте - в 300 метрах от оборудованного пляжа. Он тоже не мог самостоятельно выйти на берег и слделал это уже вместо со спасателями.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, обоих передали медикам. После осмотра госпитализация им не потребовалась.