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НовостиПроисшествия19 июля 2026 23:03

В Балтийске и Янтарном в море спасли двух человек

Обоих передали медикам
Сергей Богров

Первый случай произошел в воскресенье, 19 июля, в 13:45 в Балтийске на городском пляже. Мужчина купался в море и не смог самостоятельно выбраться на берег. На помощь пришли муниципальные спасатели.

Примерно через час еще одного мужчину вытащили из воды в Янтарном. На этот раз отдыхающий решил искупаться в запрещенном месте - в 300 метрах от оборудованного пляжа. Он тоже не мог самостоятельно выйти на берег и слделал это уже вместо со спасателями.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, обоих передали медикам. После осмотра госпитализация им не потребовалась.