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НовостиОбщество20 июля 2026 7:32

В поиске новой работы каждый четвертый калининградец рассчитывает на помощь друзей и знакомых

Каждый второй предпочитает действовать без посторонней помощи
Александр КАТЕРУША

При поиске новой работы каждый четвертый житель Калининграда (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 16% — на коллег, 11% — на родителей, по 8% — на вторую половину и других родственников. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на недавний опрос.

Также горожане обращаются за помощью к однокурсникам, экс-руководству, одноклассникам.

Интересно, что примерно каждый второй (46%) при поиске работы полагается только на себя.

А граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей в вопросе трудоустройства.