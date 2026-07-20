Певцу Niletto вручили фирменную футболку «Балтики»

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Певцу Niletto в минувшие выходные вручили фирменную футболку «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Артист приезжал в Янтарный, где бесплатно выступил на территории Калининградского янтарного комбината.

«Российский исполнитель NILETTO, завершивший праздничную программу в Янтарном, стал одним из первых обладателей нашей новой формы», - говорится в сообщении ФК.

Именную футболку певцу после концерта вручил центральный защитник «Балтики» Александр Филин.

В комментариях большинство болельщиков «Балтики» акцию не оценили. Говорят в частности, что они бы хотели получить новую форму.