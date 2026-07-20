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НовостиОбщество20 июля 2026 8:09

Жители Мамоново и Янтарного отметили День города

Праздники отгремели в выходные
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

В Мамоново и Янтарном отметили Дни городов в минувшие выходные. Участником торжеств был губернатор Алексей Беспрозванных, который поздравлял и горожан, и администрацию, сообщает пресс-служба правительства области.

В Мамоново губернатор вспомнил имя Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова, в честь которого назван городок.

В Янтарном глава региона говорил о гостеприимстве и развитии туризма, отметив пляжи, благоустроенные общественные пространства, парк имени Мориса Беккера, новые туристические объекты.

Муниципалитеты были награждены орденом за заслуги перед Калининградской областью, а местные жители из числа ветеранов становления региона, старейших работников местных предприятий и почетных жителей – юбилейной медалью «80 лет Калининградской области».