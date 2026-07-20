В микрорайоне Прибрежный у местного жителя нашли наркоплантацию

В микрорайоне Прибрежный у местного жителя нашли целую наркоплантацию. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД – запрещенные растения обнаружили в рамках проведения полицейской профилактической операции «Правопорядок».

Сотрудниками УНК по подозрению в незаконной культивации наркосодержащих растений был задержан 34–летний местный житель. У «фермера» изъяли 31 куст наркосодержащего растения.

«По результатам криминалистического исследования в отношении мужчины будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в полиции.