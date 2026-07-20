На окраине Калининграда в магазине незаконно торговали алкоголем

На окраине Калининграда, в микрорайоне Прибрежный, в магазине незаконно торговали алкоголем. Об этом узнали в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские проверяли магазины и в одном из них, на улице Заводской, выявили факт незаконной продажи спиртного. Фигурантом стал 36-летний калининградец, у которого изъято 14,5 литров алкогольной продукции.

Кроме того, сотрудники МВД выявили нарушения в одном из магазинов – предприниматель хранил 5 150-литровых бочек с пивом без маркировки. Проводится проверка.