Из Санкт-Петербурга до Калининграда хотят пустить лайнер на 2.5 тыс человек. О планах развития после строительства терминала в Пионерском в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«Рассматривается проект с постановкой лайнера вместимостью от 1500 до 2500 человек. Бизнес посчитал – получается выгодно. Это будет сообщение от Санкт-Петербурга до Калининграда. Машина ставится на паром, человек за 24–30 часов – т. е. с одной ночевкой на лайнере – прибывает в Калининград», - сказал губернатор.

По его словам, на лайнере будет вся необходимая инфраструктура. Какая – не уточнил.

Также губернатор не смог озвучить сроки, заявив, что все зависит от завершения строительства терминала в Пионерском.