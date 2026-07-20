В Калининграде осудили преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции

В Калининграде осудили преступную группу из пяти человек, занимавшуюся организацией незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

Фигурантами были три мужчины и две женщины, которые занимались не только организацией незаконной миграции, но фиктивной постановкой на учет иностранцев.

С января 2022 по март 2025 года они организовали незаконное заключение фиктивных гражданско правовых договоров с 23 иностранцами. За свою работу исправно получали от приезжих деньги. Иностранцы незаконно оформляли патент.

53 летнему организатору преступлений, ранее неоднократно привлекавшемуся к ответственности за аналогичные правонарушения, дали 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, также он обязан оплатить штраф 3,9 млн рублей.

Остальным соучастникам назначено от 4 лет до 5 лет и 6 месяцев и штрафы в размере от 200 тыс. до 3,1 млн рублей.